Steve Bannon foi condenado a quatro meses de prisão por recusar colaborar com investigação sobre ataques ao Capitólio - AFP

Publicado 21/10/2022 13:43

Washington - Ideólogo influente da direita radical nos Estados Unidos, Steve Bannon foi condenado nesta sexta-feira, 21, a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com a investigação sobre o ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. Guru político do ex-presidente Donald Trump, o estrategista ficou conhecido no Brasil pela ligação com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Condenado por desacato, Bannon, além do cumprimento da pena de quatro meses de prisão, terá que pagar uma multa de US$ 6,5 mil , cerca de R$ 34 mil. A sentença foi proferida pelo juiz do tribunal distrital em Washington D.C., Carl Nichols. A defesa tem o prazo de 14 dias para se manifestar recurso e, por ora, ele aguarda o fim do processo em liberdade. Ao término do prazo, o ex-assessor terá que se entregar voluntariamente no dia 15 de novembro.

Condenado em julho por desacato ao Congresso e por não fornecer documentos ou testemunhos durante a sabatina, Bannon poderia ter sido condenado a pena máxima de um ano de prisão, por cada acusação, e a uma multa de até US$ 100 mil, cerca de R$ 520 mil.

No inquérito que apura o papel central de Donald Trump na invasão do Capitólio, Bannon é apontado como um dos mentores do maior ataque à democracia americana. Na audiência desta sexta, ele se manteve calado enquanto escutou a condenação imposta pelo juri de oito pessoas por se recusar a testemunhar ou fornecer documentos requeridos pelo comitê da Câmara dos Deputados que investiga o ataque de 2021.