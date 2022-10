O presidente Joe Biden fala durante uma reunião com o presidente israelense Isaac Herzog - POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 26/10/2022 19:55

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o de Israel, Isaac Herzog, conversaram nesta quarta-feira (26) sobre a ameaça que os drones fornecidos pelo Irã à Rússia representam para a Ucrânia.

Após o encontro, Herzog disse a jornalistas na Casa Branca que os dois dirigentes falaram "principalmente" do programa nuclear do Irã, a repressão aos manifestantes que protestam contra as estritas leis religiosas iranianas e a venda de drones deste país à Rússia.

As armas estão "matando cidadãos ucranianos inocentes", disse.

Israel tem se mostrado relutante em se envolver em uma aliança liderada pelos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa. Mas na viagem a Washington, Herzog destacou a preocupação israelense pelo papel crescente do Irã na guerra.

Na terça, Herzog anunciou que seu país compartilha informação de inteligência para demonstrar que o Irã tem fornecido drones militares aos russos, que estão sendo usados contra alvos civis ucranianos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, o considera "uma tendência positiva nas relações com Israel".

Biden e Herzog também abordaram as atividades nucleares do Irã. O governo Biden tenta salvar um acordo que restabeleceria o controle internacional sobre o programa civil iraniano em troca do alívio das sanções, mas Israel se opõe.

No Salão Oval da Casa Branca, Biden e Herzog comentaram, ainda, o acordo que delimita a fronteira marítima entre Israel e Líbano.

O presidente americano qualificou este acordo como um "avanço histórico". "Foi muito corajoso de sua parte dar um passo à frente e fazê-lo", disse Biden a Herzog.

"Foi preciso muita coragem" e "uma diplomacia persistente" para alcançá-lo, afirmou Biden sobre o pacto que permitirá a ambos os países desenvolverem projetos energéticos e gerará "esperança e oportunidades econômicas".

O presidente israelense afirmou, por outro lado, que Biden participará da cúpula sobre o clima COP27 no Egito no próximo mês, mas a Casa Branca não confirmou.

A visita de Herzog ocorre dias antes da quinta eleição em Israel em menos de quatro anos, na qual o ex-primeiro-ministro de linha dura Benjamin Netanyahu, que manteve relações tensas com os governos democratas dos EUA, tentará recuperar o poder. Também ocorre duas semanas antes das eleições de meio de mandato nos EUA, nas quais os democratas podem perder o controle do Congresso.