Homem mais rico do mundo pagou US$ 44 bilhões pela rede social - Angela Weiss/AFP

Publicado 28/10/2022 10:54 | Atualizado 28/10/2022 11:50

O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, assumiu na quinta-feira, 27, o controle do Twitter, após concluir a compra da rede social por US$ 44 bilhões, informou a imprensa americana. Após uma novela de meses, o homem mais rico do mundo demitiu o diretor-executivo, Parag Agrawal, assim como o diretor financeiro, Ned Segal, e a encarregada de assuntos jurídicos do Twitter, Vijaya Gadde, segundo o "Washington Post".

Musk tinha até esta sexta-feira, 28, para fechar a compra da rede social, caso contrário um julgamento seria realizado em novembro. A operação se alongava desde que, no fim de abril, o empresário lançou uma oferta de compra por US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões), que o Twitter aceitou com relutância.

O empresário tentou reverter o negócio no começo de julho , acusando a empresa de ter mentido para ele, mas o conselho de administração da rede social levou o assunto aos tribunais, até que sinais de que a operação estava finalmente em curso se multiplicaram ao longo da semana.

Futuro da civilização

Musk tentou tranquilizar os anunciantes ao declarar nesta sexta que deseja permitir a expressão de todas as opiniões na rede social sem torná-la uma plataforma "infernal" onde tudo será permitido.

"É importante para o futuro da civilização ter um espaço público on-line no qual uma grande variedade de opiniões possa ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência", destacou o empresário em mensagem destinada às marcas responsáveis pela maior parte da receita do Twitter.

Musk afirmou aos anunciantes que não procura "ganhar dinheiro" com a compra, e sim "tentar ajudar a humanidade". "Além de respeitar as leis, nossa plataforma deve ser acolhedora para todos", enfatizou.

Em termos comerciais, Musk sustenta ser essencial que a empresa exiba anúncios que correspondam "às necessidades" dos internautas. Após a compra, "a cultura da empresa poderia mudar profunda e rapidamente", indicou Adam Badawi, professor de direito da Universidade de Berkeley.