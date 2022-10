John Forbes Kerry - Reprodução

Publicado 28/10/2022 16:16

O enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, se reunirá nesta sexta-feira (28) com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre energias renováveis, em meio a uma disputa comercial por reformas energéticas do México.

López Obrador receberá Kerry à tarde em Hermosillo, capital do estado de Sonora, na fronteira com os Estados Unidos, para conversar sobre a promoção de carros movidos a energias limpas, redução de emissões de metano e um maior investimento em energias renováveis, segundo o Departamento de Estado americano.

O presidente antecipou que será abordado em particular o Plano Sonora, um projeto para transformar este estado em um polo de energias limpas e que inclui usinas solares e produção de lítio, um mineral chave para carros elétricos e dispositivos tecnológicos.

O governo mexicano nacionalizou em abril a exploração de lítio e criou uma paraestatal encarregada de desenvolver o setor. Anunciou, por sua vez, que revisará oito contratos outorgados por governos anteriores a empresas privadas para explorar este mineral.

No entanto, López Obrador anunciou em 31 de agosto que seu governo abriria a exploração de lítio a investimentos privados, embora por enquanto não haja dados precisos sobre as reservas do país.

O encontro entre Kerry e López Obrador é celebrado no âmbito da disputa que o México mantém com Estados Unidos e Canadá, os três signatários do tratado comercial T-MEC, pela política energética do governo mexicano, que tenta limitar a participação estrangeira neste setor.