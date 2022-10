Paul Palosi, marido de Nancy, está hospitalizado após ser agredido por invasor; polícia de São Francisco investiga motivação - AFP

Publicado 28/10/2022 12:40 | Atualizado 28/10/2022 13:26

São Francisco - Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi "violentamente agredido" após uma invasão na residência do casal em São Francisco, na Califórnia, na manhã desta sexta-feira, 28, informou o gabinete da parlamentar em nota.

"O agressor está sob custódia e a motivação do ataque está sendo investigada", diz o comunicado. "O Sr. Pelosi foi levado para o hospital, onde está recebendo excelentes cuidados médicos e espera-se que se recupere completamente."



As circunstâncias do ataque não estão claras, incluindo como o intruso entrou na casa. A polícia de São Francisco não comentou o caso.



A presidente da Câmara dos Deputados, que é a segunda na linha de sucessão à presidência dos Estados Unidos atrás da vice-presidente, Kamala Harris, não estava em casa no momento do ataque - que acontece a menos de duas semanas das eleições de meio de mandato para deputados e senadores, marcada para o dia 8 de novembro.



Como líder democrata em Washington e representante de longa data de uma das cidades mais liberais da América, Nancy Pelosi é alvo frequente de críticas dos Republicanos.



Seu gabinete foi saqueado no dia 6 de janeiro de 2021, durante a invasão do Capitólio por apoiadores do então presidente Donald Trump, alguns dos quais a procuraram durante o ataque.



Em janeiro de 2021, sua casa foi vandalizada com pichações dizendo "Cancele o aluguel" e "Queremos tudo" e foi deixada uma cabeça de um porco em frente à garagem, segundo relatos da mídia local.



Republicanos proeminentes, como o líder do Senado Mitch McConnell, também foram alvos de vandalismo.



Paul Pelosi, de 82 anos, é dono de uma empresa imobiliária e de capital de risco com sede em São Francisco. Em maio deste ano, ele foi notícia ao ser preso por dirigir sob influência de álcool e se envolver em um acidente. Paul Pelosi foi condenado a cinco dias de prisão no condado de Napa, Califórnia.