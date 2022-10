Ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, fazendo com que dezenas caíssem no rio - Reprodução

Ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, fazendo com que dezenas caíssem no rioReprodução

Publicado 31/10/2022 13:33 | Atualizado 31/10/2022 13:38

Mais de 130 pessoas morreram na Índia no domingo, 30, quando uma ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, fazendo com que dezenas caíssem no rio. As autoridades indicaram que cerca de 500 pessoas estavam na ponte comemorando um festival religioso quando os cabos que sustentavam a estrutura cederam, fazendo com que ela desabasse no rio.

O comandante da polícia local P. Dekavadiya disse nesta segunda-feira, 31, que o saldo de mortos aumentou para 137, incluindo cerca de 50 crianças, a menor delas de dois anos. Nove pessoas foram detidas relacionadas ao desabamento, informou a polícia.

"Vi a ponte desabar diante dos meus olhos", disse uma testemunha que trabalhou durante a noite na tentativa de resgatar feridos. "Foi traumático quando uma mulher mostrou uma foto de sua filha e perguntou se eu a havia resgatado. Não consegui informar que a filha dela estava morta", acrescentou a testemunha, que não revelou o nome.

"Os cabos arrebentaram e a ponte caiu em um segundo. As pessoas caíram umas em cima das outras e no rio", afirmou um homem que se identificou apenas como Supran. Vídeos difundidos que ainda não tiveram a autenticidade comprovada mostravam pessoas pendurando os restos da estrutura na escuridão e tentando nadar para a margem para se salvar.

O governo de estado nomeou uma equipe de cinco investigadores para determinar as causas do colapso, declarou o oficial de polícia do distrito de Rajkot, Ashok Kumar Yadav. A polícia prendeu nove pessoas nesta segunda, todas vinculadas a uma empresa que se encarregava da manutenção da ponte. Estão sendo investigadas por homicídio culposo, informou Ashok Kumar Yadav em nota.

Segundo a imprensa, a empresa responsável pela investigação é o grupo Oreva, com sede em Morbi. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar o caso. A ponte suspensa de 233 metros, construída na era do mandato britânico, foi aberta ao público esta semana após meses de reparos.

A emissora 'NDTV' informou que a ponte tinha sido reaberta na quarta-feira, 27, mesmo sem um certificado de segurança, e imagens de vídeo feitas no sábado mostravam a estrutura balançando.

As autoridades lançaram uma operação de resgate após o colapso com submarinos enviados para a área para encontrar os desaparecidos. Dezenas de soldados do Exército e da Marinha indiana participaram dos esforços coordenados.

O plano das autoridades é parar a água da barragem de controle próxima e usar bombas para esvaziar o rio e acelerar a operação de busca. O primeiro-ministro Narendra Modi, que estava visitando Gujarat, anunciou uma indenização para as famílias das vítimas e dos feridos no acidente.

Os acidentes em infraestruturas, incluindo pontes, são comuns na Índia por serem construções antigas e pela falta de manutenção.