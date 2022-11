País registrou um aumento no número de chegadas de migrantes e de refugiados pelo mar, a maioria procedente da costa turca - Reprodução/AFP

Grécia - Dois naufrágios deixaram pelo menos 21 mortos e vários desaparecidos no Mar Egeu, na Grécia. As informações foram divulgadas pela Guarda Costeira nesta quarta-feira, 2. Os acidentes acontecerem na segunda-feira, 31, e na terça-feira, 1º.

Uma embarcação com 68 pessoas afundou na madrugada de terça-feira, na costa da ilha de Eubeia. A polícia portuária encontrou 20 corpos no local nesta quarta-feira, disse um porta-voz da guarda. Outras 10 pessoas foram resgatadas com vida.

Outro naufrágio aconteceu na ilha de Samos, no leste do Mar Egeu, na noite de segunda-feira, deixando um morto e sete desaparecidos até o momento. As informações foram divulgadas pela mesma fonte, com base em declarações de cinco sobreviventes. As autoridades vão continuar as buscas.

Neste ano, a Grécia registrou um aumento no número de chegadas de migrantes e de refugiados pelo mar, a maioria procedente da costa turca, próxima, fugindo das guerras e da pobreza em direção à Europa.

Naufrágios são frequentes nesta área, e muitas das vezes fatais. Em outubro, pelo menos 30 pessoas morreram em dois deles no Mar Egeu. Nos primeiros oito meses do ano, a Guarda Costeira grega informou ter resgatado cerca de 1.500 pessoas, contra menos de 600 no ano anterior.