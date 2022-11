Mundo & Ciência

Exército sul-coreano diz que Coreia do Norte disparou ao menos dez mísseis no Mar do Japão

Após detectar o lançamento, as autoridades sul-coreanas emitiram um alerta de ataque aéreo e instaram a população que buscasse refúgios na ilha de Ulleungdo

Publicado há 10 horas