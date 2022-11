Putin anuncia alistamento de prisioneiros detidos por crimes graves - AFP

Publicado 04/11/2022 17:18

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (4) que concluiu a convocação de 318 mil reservistas, medida anunciada em setembro passado.

Segundo o líder russo, o número ultrapassou o previsto inicial de 300 mil porque a quantidade de "voluntários está aumentando".

A maioria dos reservistas é jovens que se encontram atualmente nos centros de treinamento, enquanto cerca de 49 mil estão em zonas de conflito na Ucrânia.

Nesta sexta-feira (4), Putin também assinou uma lei que prevê a convocação de prisioneiros, conforme divulgado pela agência de notícias estatal russa Interfax. Serão obrigatoriamente alistadas pessoas condenadas por crimes graves.





Rússia e Ucrânia no G20



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (3) que não participará da cúpula do G20 na Indonésia se o mandatário da Rússia estiver presente no encontro

A Ucrânia não faz parte do grupo, mas Zelensky foi convidado pelo presidente da Indonésia, Joko Widodo, para participar da reunião de líderes em 15 e 16 de novembro, em Bali.



"Minha posição é de que se o líder da Federação Russa participar, então a Ucrânia não estará", afirmou o presidente durante um briefing com jornalistas em Kiev, após ter conversado com Widodo por telefone.



A Indonésia diz que 17 líderes já confirmaram presença no G20 de Bali, mas não revela quais. O grupo reúne 19 países, incluindo o Brasil, mais a União Europeia.