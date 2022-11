Petróleo fecha em alta após China flexibilizar política anticovid - Reprodução

Publicado 11/11/2022 19:06

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 11, sustentados por uma flexibilização das restrições anticovid na China, que afetam a demanda do maior importador mundial.

Assim, em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro de 2023 subiu 2,47% a US$ 95,99. Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro subiu 2,87% a US$ 88,96.

Vários fatores sustentaram o petróleo antes do fim de semana, "desde a perspectiva de um Fed (Federal Reserve, banco central americano) menos agressivo (em seu ajuste monetário) até a redução das quarentenas impostas aos viajantes na China", explicou à AFP Han Tan, analista da Exinity.

Na quinta, a inflação americana para outubro mostrou-se mais moderada do que o previsto e isto abriu a expectativa de ajustes menos severos das taxas por parte do banco central, que aumenta o custo do dinheiro para esfriar a economia e conter a inflação.

A China anunciou nesta sexta a flexibilização de algumas restrições contra a covid, especialmente as vinculadas às viagens internacionais.

O gigante asiático é a última grande economia mundial que mantém uma estratégia de "covid zero", com confinamentos, testagens em massa e quarentenas, que perturbam a atividade empresarial e as cadeias de abastecimento.

Em uma reunião na quinta-feira do Comitê Permanente do Birô Político do Partido Comunista, o presidente Xi Jinping e outros seis membros do órgão mais poderoso do país aprovaram a redução de algumas destas medidas.