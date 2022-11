G20: 24 países participam do fundo que arrecadou US$ 1,4 bilhão - ADEK BERRY / AFP

G20: 24 países participam do fundo que arrecadou US$ 1,4 bilhãoADEK BERRY / AFP

Publicado 13/11/2022 12:33

As grandes economias do G20 anunciaram neste domingo, 13, antes de sua cúpula na Indonésia, a criação de um fundo de US$ 1,4 bilhão para se prepararem para futuras pandemias, um valor considerado insuficiente pelo país anfitrião da reunião.

Durante coletiva de imprensa, o presidente indonésio Joko Wikodo explicou que o fundo, do qual participam 24 países, tem como objetivo "evitar uma pandemia e se preparar para ela".

"Mas isso não é suficiente" declarou Widodo, ao estimar que são necessários 31 bilhões de dólares.

"Devemos garantir que a comunidade possa resistir a uma pandemia. Uma pandemia não pode ceifar vidas e romper as articulações da economia mundial", acrescentou.

Este fundo foi lançado pelos ministros da saúde e da área de finanças dos países do G20, na presença do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e do presidente do Banco Mundial, David Malpass.

É considerado um dos raros progressos esperados no contexto da cúpula do G20, que começa na terça-feira na ilha paradisíaca de Bali, e que está marcada por profundas divisões sobre a guerra na Ucrânia.