Chamado "Global Shield" é apoiado pelo grupo V20 de 58 países vulneráveis ao clima Reprodução

Publicado 14/11/2022 13:42

Washington - Os países do G7 lançaram nesta segunda-feira, 14, um novo sistema de seguro para fornecer rápida ajuda financeira quando as nações são atingidas pelos efeitos devastadores das mudanças climáticas. O chamado "Global Shield" é apoiado pelo grupo V20 de 58 países vulneráveis ao clima e receberá, inicialmente, mais de US$ 200 milhões em financiamento, vindos principalmente da Alemanha. Os destinatários iniciais incluem Bangladesh, Costa Rica, Fiji, Gana, Paquistão, Filipinas e Senegal.

Grupos da sociedade civil estavam céticos, alertando que isso não deveria ser usado como uma forma de desviar a atenção do esforço, muito mais amplo, de fazer com que os grandes poluidores paguem pelas perdas e danos que causaram com seus gases de efeito estufa.

"Precisamos de uma solução na escala das perdas, e isso significa ir além do seguro subsidiado", disse Rachel Simon, do grupo ambiental Climate Action Network Europe.

Simon acrescentou que novos fundos também devem ser criados dentro da supervisão das negociações climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU) para garantir uma supervisão internacional adequada.