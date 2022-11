Exame vai ajudar a evitar que pacientes sejam submetidos a isolamento ou procedimentos sem necessidade - Divulgação/MS

Publicado 16/11/2022 10:47 | Atualizado 16/11/2022 10:53

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos aprovou um teste do laboratório farmacêutico Roche para detectar a varíola dos macacos. A informação foi divulgada pela empresa suíça nesta quarta-feira, 16.

A autorização se deu diante de um processo de emergência acelerado, que permite uma comercialização mais rápida de ferramentas de diagnóstico e medicamentos, explicou a Roche em comunicado.

O laboratório suíço, que desenvolveu um teste para a covid-19 logo no início da pandemia, foi um dos primeiros a desenvolver um para a monkeypox.

O teste aponta duas regiões diferentes do genoma do vírus com menos probabilidades de mutações, de modo que pode continuar sendo detectado em caso de evolução. Segundo o grupo suíço, o teste deve ser usado em máquinas Cobas 6800/8800, amplamente disponíveis em laboratórios e hospitais, que fornecem resultados em três horas e meia.

O exame rápido vai ajudar a evitar que os pacientes sejam submetidos a isolamento ou procedimentos sem necessidade, além de garantir que recebam o tratamento adequado o mais rápido possível.

A empresa ressalta ainda que os sintomas por si só não são suficientes para diagnosticar o vírus. O laboratório possui uma grande divisão especializada em diagnósticos, cujo peso aumentou significativamente desde a pandemia de covid-19 com a demanda por exames de rastreamento do coronavírus.