'Os Simpsons' tem um histórico de previsões acertadas, em especial em temas políticos, como eleições americanasDivulgação/21st Century Fox

Publicado 18/11/2022 13:14

Washington - Os Simpsons previu uma nova candidatura de Donald Trump em 2024, segundo o site NME. No passado, a série acertou ao apostar no empresário como presidente dos Estados Unidos - ele ocupou o cargo entre 2017 e 2021.



O produtor do seriado Al Jean disse no Twitter que Simpsons "previu o futuro" mais uma vez ao relembrar um episódio de 2015. Na imagem que ele compartilhou na rede social, Homer Simpson aparece perto de uma placa que diz: "Trump 2024?.