Até três milhões de ucranianos poderão ser obrigados a abandonar seus lares em busca de segurança e calor - YURIY DYACHYSHYN / AFP

Publicado 21/11/2022 18:15

A vida de milhões de ucranianos corre perigo neste inverno, após a Rússia bombardear as infraestruturas de energia do país, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira, 21.

A Rússia bombardeou nas últimas semanas as instalações de energia da Ucrânia, deixando milhões de lares sem eletricidade, coincidindo com as primeiras nevascas do ano.

Os danos à infraestrutura de energia "já estão tendo efeitos mortais no sistema de saúde e na saúde das pessoas", declarou Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa.

Este inverno representará "uma ameaça para a vida de milhões de pessoas na Ucrânia", alertou.

Kluge detalhou que até três milhões de pessoas poderão ser obrigadas a abandonar seus lares em busca de segurança e calor.

"Terão de enfrentar desafios de saúde, incluindo infecções respiratórias como covid-19, pneumonia, gripe", alertou, insistindo, ainda, no "grave risco de difteria e sarampo para uma população insuficientemente vacinada".

Os ataques contra a rede elétrica ucraniana acontecem após uma série de derrotas russas no campo de batalha, que resultaram na retirada das forças de Moscou da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia.

Após a retirada das forças russas desta cidade, capital da região homônima, a prefeitura anunciou ter descoberto "locais de torturas" usados pelos russos.