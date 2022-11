Peregrinos continuaram indo rezar, depois de mostrarem suas bolsas e identidade aos agentes - Sergei Chuzavkov/AFP

Publicado 22/11/2022 14:33 | Atualizado 22/11/2022 14:35

Kiev - O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) revistou, na manhã desta terça-feira, 22, o principal mosteiro de Kiev, onde mora o responsável pela Igreja Ortodoxa do país. A suspeita é de o templo teria vínculos com a Rússia, anunciou o órgão em comunicado.

O serviço "realiza medidas de contraespionagem" no local do Laure des Grottes, de Kiev, "para combater as atividades subversivas dos serviços especiais russos na Ucrânia", informou em uma rede social. O SBU disse que a busca foi realizada "junto com a Polícia Nacional e a Guarda Nacional".

Ainda conforme a nota, o órgão está "fazendo controles sobre pessoas em relação a sua participação em atividades ilegais, em detrimento da soberania do Estado ucraniano".

Agentes do SBU entravam e saíam do mosteiro enquanto um carro da polícia estava estacionado na entrada do local, informou um jornalista que fazia a cobertura. Os peregrinos continuaram indo rezar, depois de mostrarem sua identidade e o conteúdo de suas bolsas aos agentes.

Localizado ao sul do centro da capital ucraniana, Laure des Grottes foi construído em meados do século XI, o que faz dele o mosteiro mais antigo da Ucrânia. Está inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 1990.

A Ucrânia é um ponto central para a Igreja Ortodoxa Russa. Alguns de seus mosteiros mais importantes estão nesse país.