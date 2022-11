Integrantes das equipes de resgate retiram cadáveres dos edifícios destruídos - AFP

Publicado 22/11/2022 10:46 | Atualizado 22/11/2022 12:10

As equipes de resgate intensificaram as buscas por sobreviventes nesta terça-feira, 22, entre a devastação provocada por um terremoto na ilha indonésia de Java que deixou mais de 260 mortos e centenas de feridos. O epicentro do terremoto de segunda-feira, 21, de 5,6 graus de magnitude e pouca profundidade, foi registrado nas proximidades da cidade de Cianjur, na província de Java Ocidental, a mais populosa do país.



O número de vítimas fatais subiu nesta terça para 268, informou o diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, Suharyanto. O balanço anterior era de 252 mortos. Ao menos 151 pessoas continuam desaparecidas e mais de mil ficaram feridas, afirmou o funcionário, que assim como muitos indonésios tem apenas um nome.



Enquanto alguns integrantes das equipes de resgate retiram cadáveres dos edifícios destruídos, outros trabalhadores procuram sobreviventes e tentam chegar às áreas de difícil acesso devido aos bloqueios nas estradas.



Em um funeral em um vilarejo perto de Cianjur, parentes de Hussein, de 48 anos, lamentavam a tragédia. "Acabei de perder um irmão há 10 dias. Agora perdi outro", afirmou Siti Rohmah, inconsolável.



O socorrista Dimas Reviansyah explicou que as equipes utilizam motosserras e escavadeiras para abrir caminho entre árvores caídas e escombros até os locais onde acreditam que podem encontrar civis. "Não durmo desde ontem, mas tenho que continuar porque há vítimas que não foram encontradas", disse.



O presidente indonésio Joko Widodo deve visitar a região ainda nesta terça-feira. Entre as vítimas há estudantes de um internato islâmico. Muitas vítimas fatais foram sepultadas por deslizamentos de terra ou pelo desabamento de suas casas.



"O quarto desabou e minhas pernas ficaram enterradas nos escombros. Tudo aconteceu muito rápido", comentou à AFP Aprizal Mulyadi, um estudante de 14 anos.



Ele conseguiu escapar graças à ajuda do amigo Zulfikar, que pouco depois faleceu ao ficar preso entre os escombros. "Fiquei arrasado ao vê-lo preso, mas não consegui ajudá-lo porque minhas pernas e costas estavam feridas", explicou.



A operação de resgate é prejudicada por bloqueios nas estradas e cortes de energia elétrica em algumas áreas desta zona rural e montanhosa. Na manhã desta terça, 89% da rede elétrica de Cianjur havia sido restabelecida, segundo a agência estatal Antara.



O governador de Java Ocidental, Ridwan Kamil, afirmou que quase 300 pessoas ficaram feridas e mais de 13 mil foram levadas para abrigos. Muitas pessoas acamparam ao ar livre na escuridão quase total, cercadas por escombros, vidros quebrados e grandes pedaços de concreto.

Os médicos estão atendendo os feridos em hospitais de campanha que foram improvisados após o terremoto, que também foi sentido na capital Jacarta.



Pessoas de luto aguardavam que as autoridades entregassem os corpos de seus familiares para os enterros de acordo com os ritos islâmicos. Em um abrigo na localidade de Ciherang, perto de Cianjur, as pessoas tentavam entender a tragédia.



Nunung, uma mulher de 37 anos, conseguiu retirar o filho de 12 anos dos escombros de sua casa. "Gritei e pedi ajuda, mas ninguém veio. Tive que cavar para nos libertar", disse à AFP, com o rosto ainda coberto de sangue seco. "Não restou nada. Não há nada que possa ser salvo, exceto as roupas que estamos vestindo", afirmou.



A destruição foi agravada por uma onda de 62 tremores secundários, com magnitudes de 1,8 a 4 graus, na cidade de 175.000 habitantes. A Indonésia registra com frequência terremotos por estar localizada na região conhecida como "círculo de fogo" do Pacífico, ponto de encontro de placas tectônicas.

O país continua marcado pelo terremoto de 26 de dezembro de 2004, de 9,1 graus de magnitude, na costa de Sumatra. O tremor desencadeou um tsunami devastador que matou 220 mil pessoas na região, incluindo 170.000 na Indonésia, uma das maiores catástrofes naturais registradas na história.