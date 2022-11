Dezenas de pessoas morreram desde o início dos protestos - AFP

Publicado 22/11/2022 09:30

O jornal econômico Jahan-é Sanat foi fechado por publicar matérias que acusavam as forças de segurança no Irã, país abalado por protestos pela morte da jovem Mahsa Amini, anunciou a agência de informação da autoridade judiciária nesta terça-feira, 22.



Amini, uma jovem iraniana de origem curda, morreu no dia 16 de setembro, três dias depois de ser presa pela polícia da moralidade por violar o rígido código de vestimenta feminino do Irã.



"O jornal Jahan-é Sanat (O mundo da indústria) foi fechado na segunda-feira, 21, devido à violação das resoluções do Conselho Supremo de Segurança Nacional", anunciou Mizan Online, citando um comunicado do Ministério da Cultura.



O fechamento do jornal deve-se a "um artigo publicado no sábado, 19, pelo jornal que continha acusações contra a polícia e as forças de segurança", disse.



No final de outubro, o jornal reformista Sazandegi informou que "mais de 20 jornalistas estavam detidos". Outros jornalistas foram convocados pelas autoridades, acrescentou o jornal.

Dezenas de pessoas, principalmente manifestantes, mas também membros das forças de segurança, morreram desde o início dos protestos em setembro. Milhares de pessoas foram detidas, incluindo vários jornalistas, durante as manifestações.