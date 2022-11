Presidente polonês Andrzej Duda - Reprodução

Publicado 22/11/2022 15:57 | Atualizado 22/11/2022 16:03

O presidente polonês Andrzej Duda falou por telefone sobre o míssil que caiu em um povoado no leste do país com alguém que se fez passar pelo presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou o gabinete do chefe de Estado nesta terça-feira, 22. Dois comediantes russos assumiram a autoria de uma gravação de áudio publicada on-line.

A dupla de comediantes Vovan e Lexus, cujos nomes verdadeiros são Vladimir Kuznetsov e Alexei Stolyarov, já possuem o costume enganar políticos e famosos com trotes.



"Após a explosão do míssil em Przewodow, durante uma série de conversas com chefes de Estado e de governo, houve uma ligação com uma pessoa que dizia ser o presidente francês, Emmanuel Macron", tuitou o gabinete de Duda.



"O senhor Duda percebeu, pelo desenrolar da conversa, que talvez fosse uma tentativa de enganar, e desligou", acrescentou a Presidência polonesa.

Questionados pela AFP se foram os responsáveis pela ligação, os comediantes russos confirmaram. "Dissemos em todas as redes sociais (...) e postamos um vídeo", indicaram.

Na gravação, uma pessoa com forte sotaque russo afirma ser o presidente francês e conversa com o mandatário polonês. Os dois chefes de Estado falam da explosão de um míssil na Polônia, que deixou dois mortos.

A Polônia disse que a explosão foi, provavelmente, causada por um míssil ucraniano de defesa aérea, embora as especulações iniciais indicassem a Rússia.

"Emmanuel, acredite, sou supercuidadoso", disse Andrzej Duda ao seu interlocutor. "Não quero uma guerra com a Rússia e acredite, sou supercuidadoso, supercuidadoso".

Os serviços da Presidência estão tentando determinar como os atores russos conseguiram entrar em contato com o chefe de Estado.