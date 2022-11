Um prédio de dois andares foi danificado - Reprodução

Publicado 23/11/2022 11:32

A capital ucraniana, Kiev, ficou sem o fornecimento de água e sem energia elétrica nesta quarta-feira, 23, após uma onda de ataques russos que também afetaram outras cidades do país, causando a morte de pelo menos três pessoas.



"Os terroristas russos tentam destruir as instalações de fornecimento de energia da Ucrânia. Hoje, houve explosões em várias partes do país", lamentou o vice-presidente ucraniano, Kyrylo Tymoshenko, no Telegram.



"Um prédio de dois andares foi danificado. Há três mortos e seis feridos", anunciou a administração regional de Kiev no Telegram, sem dar mais detalhes.



Em Kiev, o abastecimento de água foi "suspenso" após o ataque, disse o prefeito local, Vitali Klitschko, no Telegram, pedindo aos moradores que armazenem água.



A cidade de Lviv, no oeste do país, também perdeu energia nesta quarta após os ataques, disse seu prefeito, Andriy Sadovy.

"Toda a cidade está sem luz. Estamos esperando mais informações dos especialistas. Pode haver interrupções no abastecimento de água", relatou no Telegram.

Os ataques também tiveram consequências na vizinha Moldávia, onde houve "grandes cortes de energia" nesta quarta.



"Após o bombardeio da Rússia contra o sistema de energia da Ucrânia na última hora, temos apagões em massa em todo país", disse o vice-primeiro-ministro da Moldávia, Andrei Spinu, no Facebook. A Moldávia sofre de grandes problemas energéticos relacionados com a guerra na Ucrânia.