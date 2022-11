Papa Francisco - ANDREAS SOLARO / AFP

Publicado 22/11/2022 21:55 | Atualizado 22/11/2022 21:57

Roma - A liderança da vertente filantrópica da Igreja Católica Romana foi demitida nesta terça-feira (22) pelo Papa Francisco. O motivo foi a acusação de tais pessoas estarem fazendo bullying com funcionários e humilhando-os. A medida envolveu executivos da Caritas Internationalis (CI). A instituição é sediada no Vaticano, e conta com a presença de 162 organizações católicas, e trabalham no auxílio de serviços sociais, que atuam em maus de 200 países.

A decisão foi tomada e publicada pelo gabinete de imprensa do Vaticano, e desliga pessoas do nível executivo da CI. Tais pessoas eram responsáveis por comandar mais de um milhão de funcionários e voluntários ao redor do mundo. Segundo uma nota do departamento que fiscaliza os trabalhos da CI, foi feita uma revisão dos ambientes de trabalho com profissionais em psicologia, sendo constatado a presença de um mal-estar e práticas de mal gerenciamento na sede.

Em entrevista a Reuters, funcionários novos e antigos relataram casos de abuso verbal, favorecimento e má administração no RH, que levou diversos trabalhadores deixarem os postos. "Deficiências reais foram apontadas em administração e procedimentos, prejudicando gravemente o trabalho de equipe e moral da equipe", disse o gabinete em nota.

"Nenhuma evidência surgiu sobre má gestão financeira ou impropriedade sexual, mas outros temas importantes e áreas de atenção urgente emergiram do trabalho do comitê", reforçou a nota.