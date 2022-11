Hotel Villa Rose foi alvo de ataque na capital da Somália - Reprodução

Publicado 27/11/2022 18:38 | Atualizado 27/11/2022 19:41

Combatentes do grupo jihadista Al-Shabab atacaram neste domingo (27) um hotel perto do palácio presidencial em Mogadíscio, capital da Somália, informaram a polícia e testemunhas, que relataram ter ouvido explosões e tiros no centro da cidade.

"Um grupo de combatentes do Al-Shabab atacou um hotel comercial no distrito de Bondhere e as forças de segurança entraram em combate para eliminá-los", disse o porta-voz da polícia nacional, Sadik Dudishe, em um comunicado.

O agente informou que muitos civis e funcionários foram resgatados do hotel Villa Rose, um estabelecimento muito popular entre os parlamentares em uma área segura da capital, perto do gabinete presidencial.

Testemunhas contaram que ouviram fortes explosões e disparos. "Eu estava perto do Villa Rose quando duas fortes explosões abalaram o hotel. Houve um intenso tiroteio. A área foi isolada e vi pessoas correndo", afirmou Aadan Hussein.

O grupo Al-Shabab - uma organização afiliada à Al-Qaeda que tenta há 15 anos derrubar o governo - assumiu a responsabilidade pelo ataque.

A Missão de Transição da União Africana na Somália (ATMIS, na sigla em inglês) condenou o ataque e "felicitou (...) as forças de segurança da Somália por sua rápida resposta que evitou novas vítimas baixas e danos materiais", em uma mensagem no Twitter.

O ataque ocorreu depois que o presidente somali decretou, após sua eleição em maio, uma "guerra total" contra o grupo jihadista.

No entanto, o Al-Shabab continuou perpetrando atentados nos últimos meses.

Um ataque com dois carros com explosivos já havia deixado 121 mortos e 333 feridos em 29 de outubro em Mogadíscio.