Equipes de resgate tentam encontrar possíveis vítimas enterradas debaixo de um monte de terra, no sopé da colina - Reprodução

Publicado 28/11/2022 09:56

Ao menos 15 pessoas morreram em um deslizamento de terra na capital de Camarões, Yaoundé, no domingo, 27, durante um funeral, informou o governador nesta segunda-feira, 28.

"Agora há 15 mortos", explicou Naseri Paul Bea, governador da região Centro — onde se encontra Yaoundé - à AFP, revisando um balanço anterior que registrava 11 mortos.



Moradores contaram à AFP que a tragédia ocorreu quando várias famílias estavam reunidas em um terreno baldio no alto de um morro e começou um deslizamento de terra. Pelo menos uma das barracas e as pessoas dentro dela foram arrastadas pelo deslizamento de terra.



Nesta segunda-feira, uma dezena de membros das equipes de resgate tentam encontrar possíveis vítimas enterradas debaixo de um monte de terra, no sopé da colina.

O deslizamento de terra ocorreu no distrito de Damas, um bairro operário na periferia leste da capital camaronesa. A cerimônia homenageou a memória de cinco membros de uma associação local falecidos este ano.