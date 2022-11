Melissa reencontra os pais, Alta Apantenco e Jeffrie Highsmith - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/11/2022 11:46 | Atualizado 30/11/2022 12:09

Texas - O reencontro de uma família, que estava separada há 51 anos, viralizou nas redes sociais. Melissa Suzanne Highsmith, de 53 anos, finalmente voltou ao convívio de seus familiares, no último fim de semana, nos Estados Unidos. Ela havia sido sequestrada quanto tinha 1 ano e nove meses pela própria babá, em Fort Worth, no Texas, em 1971.

Os parentes, no entanto, nunca perderam as esperanças de vê-la novamente. Em nome deles, um dos irmãos de Melissa, Jeff Highsmith, criou uma página nas redes sociais para procurá-la, já que as autoridades não a encontraram. Apesar de exames comparando o DNA, a polícia não obteve sucesso nas buscas.

Na época, a mãe, Alta Apantenco, dividia a casa com uma colega de quarto. De acordo com a família, o desaparecimento foi classificado pelo FBI como um sequestro não familiar. "Em 8 de setembro de 2022, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC) recebeu uma denúncia anônima de que Melissa foi flagrada na Carolina do Sul", informaram os parentes em um post.



"O informante não deu mais informações e, como o endereço IP veio de um prédio do governo, por isso o endereço não pôde ser rastreado. O Departamento de Polícia de Fort Worth fez pouco, ou nada, para fazer um esforço significativo para resolver o desaparecimento de Melissa", desabafou a família.

Um dos testes genéticos, porém, levou os parentes até a mulher, que cresceu com o nome de Melanie. "Nossa descoberta foi puramente por causa do DNA, não por qualquer envolvimento da polícia, FBI, podcast ou mesmo investigações ou especulações de nossa família. O DNA venceu essa busca", publicou a irmã, Sharon Rose Highsmith.

Ainda no anúncio, ela explicou que os pais viram Melissa novamente e fizeram mais exames genéticos, embora a tenham reconhecido por uma marca de nascença e pela data de aniversário. "Sabíamos, sem sombra de dúvida, que esta era a nossa menina", comemoram os familiares, que ainda aguardam a confirmação oficial.

Também compõem a família o pai, Jeffrie Highsmith e outras duas irmãs, Rebecca L Del Bosque e Victoria Garner.

Melissa viveu no Texas a maior parte de sua vida, bem próximo de seus verdadeiros parentes. Os Highsmith's agradeceram a mobilização nas redes sociais e pediram respeito à privacidade enquanto ainda "processam a emocionante notícia".