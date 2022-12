Ucranianos descrevem a situação como uma 'campanha de terror bem planejada' - HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Publicado 02/12/2022 15:17 | Atualizado 02/12/2022 15:18

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse nesta sexta-feira, 2, que várias embaixadas ucranianas na Europa receberam pacotes com olhos de animais e descreveu a situação como uma "campanha de terror bem planejada".



Esta declaração chega depois que na quarta-feira, 30, um funcionário da embaixada da Ucrânia em Madri sofreu ferimentos leves ao manusear uma carta-bomba, que entrou em combustão, destinada ao embaixador. Após este incidente, Kiev ordenou reforçar a segurança em todas as suas representações diplomáticas.



As embaixadas da Ucrânia na Hungria, Holanda, Polônia, Croácia, Itália e Áustria, assim como os consulados nas cidades de Nápoles (Itália), Cracóvia (Polônia) e Brno (República Tcheca) receberam os pacotes "sangrentos", informou Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ucraniano. Os pacotes estavam encharcados com um líquido, acrescentou a pasta em um comunicado, aparentemente se referindo a sangue.

"Temos motivos para pensar que se trata de uma campanha bem planejada de terror e intimidação contra as embaixadas e consulados da Ucrânia", assinalou o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, em comunicado. "Vamos seguir trabalhando de forma efetiva para alcançar a vitória na Ucrânia", acrescentou.



Nesse sentido, Kiev instou os governos estrangeiros a "garantirem" a segurança das missões diplomáticas ucranianas. A invasão russa da Ucrânia começou em 24 de fevereiro e o conflito armado se tornou o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas semanas, Moscou sofreu várias reveses militares.