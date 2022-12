Covid-19: OMS estima que 90% da população mundial tenha alguma imunidade a doença - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 02/12/2022 17:39

A Organização Mundial de Saúde (OMS) calculou, nesta sexta-feira, 2, que cerca de 90% da população mundial possui atualmente algum nível de imunidade à covid-19, embora tenha alertado para a ameaça de uma nova variante.

"A OMS estima que ao menos 90% da população mundial têm agora algum nível de imunidade ao SRAS-CoV-2 devido a uma infecção anterior ou à vacinação", afirmou o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em referência ao vírus que causa a doença.

"Estamos muito mais perto de poder dizer que a fase de emergência da pandemia terminou, mas ainda não chegamos lá", acrescentou em uma coletiva de imprensa.

Tedros alertou que a redução da vigilância dos contágios está abrindo as portas para uma nova variante do vírus, que pode superar a dominante ômicron.

"As lacunas na vigilância, nos testes, no sequenciamento e na vacinação seguem criando as condições perfeitas para o surgimento de uma nova variante preocupante que pode causar mortalidade significativa”, alertou.

Tedros lembrou que no fim de semana passado fez um ano que a OMS relatou o surgimento da ômicron, uma nova variante mais contagiosa.

Atualmente, existem mais de 500 subvariantes da ômicron e todas são altamente transmissíveis. Também há mutações que lhes permitem escapar mais facilmente da imunidade, reforçou Tedros.

A OMS contabilizou mais de 640 milhões de casos oficialmente confirmados - um número que se presume muito inferior ao real, assim como o número oficial de óbitos: 6,6 milhões no mundo.

Na semana passada, foram registradas mais de 8.500 mortes por covid-19, afirmou Tedros. Um número que “não é aceitável” depois de três anos de pandemia, quando “já temos tantas ferramentas para prevenir infecções e salvar vidas”.