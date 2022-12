Vice-presidente do Peru, Dina Boluarte - Reprodução

Vice-presidente do Peru, Dina BoluarteReprodução

Publicado 05/12/2022 16:40

Uma comissão do Congresso arquivou nesta segunda-feira, 5, uma denúncia que buscava o impeachment da vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, por uma suposta infração constitucional. Na audiência, a subcomissão de acusações constitucionais do Congresso aprovou por 13 votos e 8 contra o arquivamento por falta de evidências.



Boluarte, advogada de 60 anos, foi acusada de supostas irregularidades administrativas. Se o processo fosse adiante, o chefe do Congresso, José Williams, entraria na linha imediata de sucessão presidencial.

O país vive um momento crítico, já que e o presidente Pedro Castillo enfrenta na quarta-feira, 7, um novo processo de impeachment no Parlamento.

O Congresso do Peru é dominado pela direita e está em conflito com Castillo desde a sua posse em julho de 2021. Williams é um general reformado do Exército, do partido conservador Avança País.



A vice-presidente foi denunciada pela Controladoria por exercer um cargo em uma entidade privada enquanto ocupava o cargo público, algo que a lei peruana proíbe.



Segundo a Controladoria, Boluarte assinou documentos como presidente do Club Departamental Apurímac quando já fazia parte do governo.

Castillo venceu as eleições presidenciais em julho de 2021 por uma margem estreita contra a direitista Keiko Fujimori. O mandato de Castillo e Boluarte termina em julho de 2026.