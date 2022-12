Quase 2.500 pessoas deixaram as suas casas e foram levadas para abrigos - JUNI KRISWANTO / AFP

Quase 2.500 pessoas deixaram as suas casas e foram levadas para abrigosJUNI KRISWANTO / AFP

Publicado 05/12/2022 09:52

Uma operação para retirada de moradores foi realizada nesta segunda-feira, 5, na ilha indonésia de Java, um dia após a erupção do vulcão Semeru, onde a atividade parecia menor. Quase 2.500 moradores deixaram a região e foram levados para 11 abrigos depois que o vulcão na maior montanha da ilha entrou em erupção.



"O exército, a polícia e as autoridades locais continuam retirando as pessoas de Curah Kobokan, que pode ser atingida pela nuvem de cinzas quentes e por lava resfriada", disse Abdul Muhari, porta-voz da Agência de Prevenção de Desastres Naturais da Indonésia."Até o momento retiramos 2.489 pessoas", acrescentou.



As autoridades declararam estado de emergência por duas semanas e distribuíram máscaras para proteger a população das cinzas. Também instalaram cozinhas públicas para atender os moradores afetados.



Na manhã desta segunda, dezenas de moradores do distrito de Lumajang, onde fica Semeru, visitaram suas casas cobertas de cinzas para recuperar objetos pessoais e depois retornaram para os abrigos.



Alguns retiraram seu gado da área. Outros carregaram aparelhos de TV e geladeiras. Muhari disse que a observação do monte Semeru mostra uma atividade vulcânica menor, mas que os fluxos de lava representam um grande perigo.



"Queremos assegurar que não há nenhuma atividade (econômica) na área pela qual a lava fria e a nuvem de cinzas quentes podem passar", disse.



A última erupção do vulcão Semeru, há exatamente um ano, matou pelo menos 51 pessoas. Quase 10 mil moradores foram obrigados a abandonar suas casas.



A Indonésia está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, onde o choque das placas tectônicas provoca uma forte atividade vulcânica e sísmica. O arquipélago do sudeste asiático tem quase 130 vulcões ativos.