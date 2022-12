Deslizamento de terra deixa ao menos 34 mortos na Colômbia - Reprodução/Defesa Civil da Colômbia

Publicado 05/12/2022 20:04

O número de pessoas falecidas subiu para 34 - entre as quais três menores - em um deslizamento de terra que caiu no domingo sobre um ônibus e outros veículos que passavam por esta rodovia do noroeste da Colômbia, segundo o mais recente balanço oficial, divulgado nesta segunda-feira (5).

"No total (há) 34 pessoas falecidas e nove feridas", disse à AFP Diana Ramírez, coordenadora da Unidade para a Gestão de Risco de Desastres (UNGRD), do departamento (estado) de Risaralda, onde aconteceu o acidente.

Dos nove feridos, três são "pessoas que conseguiram sair vivas do ônibus" e outras seis viajavam em "um carro particular que também estava no local", acrescentou. Mais cedo, o presidente colombiano, Gustavo Petro, informou no Twitter a morte de "três menores" de idade "na tragédia" do município de Pueblo Rico.

"Solidariedade com as famílias das vítimas, terão um acompanhamento integral de parte do Governo Nacional", tuitou o presidente.Cerca de 80 socorristas participaram das operações de resgate das vítimas que terminaram na tarde desta segunda, constataram jornalistas da AFP.

Alguns parentes das vítimas no local do deslizamento asseguraram que não receberam informações sobre a identidade dos mortos.

"Ninguém nos diz (se) minha irmã está bem ou está entre os mortos e é isso que nós gostaríamos de saber", reivindica, desesperado, Yilder Suárez.

A maioria das vítimas viajava em um ônibus que saiu na madrugada de domingo da cidade de Cali (sudoeste) e percorreu cerca de 270 km antes de se acidentar, cruzando a cordilheira ocidental dos Andes em seu trajeto para Quibdó (noroeste), segundo a Defesa Civil.

Segundo o testemunho de um sobrevivente, o motorista do ônibus em que viajavam cerca de 30 pessoas tentou sem sucesso escapar do deslizamento dando marcha a ré. Desde o começo de agosto, a Colômbia se encontra em estado de "desastre nacional" devido à pior temporada de chuvas dos últimos 40 anos, segundo o governo, que deixou 271 mortos e 700 mil afetados no último ano.

As chuvas estão associadas ao La Niña, um fenômeno climático cíclico provocado pelo resfriamento do Oceano Pacífico e que o aquecimento global ameaça tornar mais frequente e letal, segundo os cientistas.

Segundo o Serviço Geológico Colombiano, "o município de Pueblo Rico está sob uma ameaça muito alta devido ao movimento de massa associado ao fenômeno La Niña, que se apresenta desde agosto de 2020".

"Queremos declarar alerta máximo em todo o território por esta onda de inverno que trouxe tanto dano material e também em vidas como a que acaba de ocorrer", declarou o ministro do Interior, Alfonso Prada.

Os acidentes rodoviários são uma das principais causas de morte na Colômbia, com mais de 7.200 mortos ao longo do ano de 2021, em um país de 50 milhões de habitantes.