É possível que Levin não seja porta-voz do governo por muito tempo, pois está para ocupar um cargo da nova coalizão de Netanyahu - AFP

Publicado 13/12/2022 12:18

Jerusalém - O deputado Yariv Levin foi eleito, nesta terça-feira, 13, como novo presidente do Parlamento de Israel. Aliado do primeiro-ministro eleito, Benjamin Netanyahu, o parlamentar será seu novo porta-voz para supervisionar a aprovação da legislação que ajudará na formação de governo.

Membro do partido conservador Likud, Levin assume o lugar de Mickey Levy, do Yesh Atid, legenda da premiê Yair Lapid. É possível que Levin não seja porta-voz por muito tempo. Segundo alguns analistas políticos israelenses, ele deve ser escolhido para um cargo no gabinete da nova coalizão de Netanyahu, a mais conservadora da história de Israel.

Antes da formação de governo, no entanto, o Parlamento deve aprovar uma medida que permita que um dos aliados mais poderosos de Netanyahu, o líder judeu ultraortodoxo Aryeh Deri, faça parte do gabinete, apesar de suas condenações por evasão fiscal.

Deri, que lidera o Partido Shas, aspira a ocupar os ministérios do Interior e da Saúde no governo Netanyahu. De acordo com a lei atual, o procurador-geral determinou, no entanto, que suas condenações impedem-no de fazer parte do gabinete. Levin deve pressionar para promover uma legislação que remova essa barreira.

Nas eleições do mês passado, Netanyahu e seus aliados conquistaram 64 das 120 cadeiras do Parlamento. Isso permite-lhes formar um governo majoritário após um período de impasse político que levou a cinco eleições em menos de quatro anos.