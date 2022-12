Iranianos foram às ruas da capital contra morte de Mahsa Amini - Reprodução: redes sociais

Publicado 13/12/2022 15:31 | Atualizado 13/12/2022 15:35

A morte sob custódia em 16 de setembro desta curdo-iraniana, de 22 anos, provocou um movimento de protesto sem precedentes no país. Ela foi presa por violar o código de vestimenta da República Islâmica."Durante as audiências sobre os manifestantes na província de Teerã, 160 pessoas foram condenadas a penas que variam de cinco a dez anos de prisão; 80 pessoas, a penas de dois a cinco anos; e 160 pessoas, a penas de até dois anos", disse o chefe da Justiça em Teerã, Ali Alghasi-Mehr, citado pela Mizan Online, agência de notícias do Poder Judiciário. execução nos últimos dias de dois jovens, de 23 anos , em relação com os protestos gerou uma onda de condenação internacional.Desde o início do movimento, milhares de pessoas foram presas. Em 3 de dezembro, a principal agência de segurança do Irã disse que mais de 200 pessoas morreram durante os protestos.