Corpo de Bento XVI foi velado na Basílica de São Pedro - ALBERTO PIZZOLI / AFP

Corpo de Bento XVI foi velado na Basílica de São PedroALBERTO PIZZOLI / AFP

Publicado 05/01/2023 08:17 | Atualizado 05/01/2023 09:43

Depois de um funeral presidido pelo papa Francisco , Bento XVI, que morreu no último 31 de dezembro , aos 95 anos, foi enterrado no interior da Basílica de São Pedro, na manhã desta quinta-feira (5). A cerimônia fúnebre teve início às 5h30 (horário de Brasília).

O caixão de madeira de Joseph Ratzinger deixou a Praça de São Pedro sob os aplausos dos fiéis e o sepultamento foi realizado em um rito privado.

Uma fita foi colocada ao redor do caixão, com os selos do Cabido de São Pedro, da Casa Pontifícia e das celebrações litúrgicas. Em seguida, o caixão de cipreste foi colocado dentro de um caixão de zinco maior, que foi soldado e selado. Depois, foi colocado em uma caixa de madeira e sepultado no local anteriormente ocupado, até a beatificação, pelo caixão de São João Paulo II.

Na noite desta quarta-feira, 4, o caixão de cipreste foi fechado e nele foram inseridos, conforme a tradição, as medalhas e moedas cunhadas durante o pontificado, os pálios como arcebispo metropolitano de Munique e Roma e o "rogito" o texto que descreve brevemente o pontificado do Papa Ratzinger, em um cilindro de metal.



Funeral

No local, dezenas de autoridades políticas e religiosas, como o presidente da Itália, Sergio Mattarella, a premiê Giorgia Meloni e representantes das igrejas católicas orientais, do islã e do judaísmo, se reuniram para dar o último adeus ao papa.



A Praça São Pedro ficou quase totalmente ocupada. Cerca de 130 mil pessoas acompanharam a cerimônia, entre fieis, representantes de governos, jornalistas e turistas. Além de 130 cardeais, 300 bispos e 3,7 mil padres do mundo todo, que chegaram ao Vaticano ao longo dos últimos dias.

O funeral seguiu um modelo de "papa reinante", com algumas modificações. Por exemplo, sem haver súplicas finais da Diocese de Roma e das Igrejas Orientais, específicas para um Papa reinante, e mesmo as leituras, em espanhol e inglês, foram diferentes. A primeira das cinco orações dos fiéis, em alemão, foi "pelo Papa emérito Bento, que adormeceu no Senhor: que o Eterno Pastor o acolha em seu reino de luz e paz". As demais foram em francês, árabe, português e italiano.



No final da Celebração Eucarística, Francisco presidiu o rito da Ultima Commendatio (a última recomendação) e do Valedictio (a despedida).



Pedido de Francisco

Durnate o início do discurso no funeral de Bento XVI, o papa Francisco, pediu que seu antecessor "seja bem recebido por Deus".



"Bento, que sua alegria seja completa ao ouvir Sua voz, agora e para sempre".

Dom Orani celebra missa

"Ao rezar diante do corpo de nosso amado Papa Bento XVI, agradeci a Deus de modo especial pelo seu testemunho e pelo seu legado espiritual e intelectual. Que seus ensinamentos e a sua vida, permaneçam vivos na vida da Igreja e de nossa sociedade", disse Dom Orani após a celebração.

No dia da morte do arcebispo, Dom Orani fez uma oração pelo Papa Emérito em missa realizada na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro da cidade.

Morte



Bento XVI morreu às 9h34, em horário local, e, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, deixou como último pedido que o funeral fosse "o mais simples possível; solene, mas sóbrio". "Não é um momento para muitas palavras, mas sim de dor", acrescentou.



O porta-voz afirmou que Bento XVI recebeu a extrema unção na quarta-feira, 28, após seu estado de saúde se agravar. No momento do falecimento, estava acompanhado do seu secretário, o monsenhor George Ganswein, e das quatro leigas do instituto Memores Domini, que o acompanhavam desde a renúncia.





*Com informações da AFP e Ig