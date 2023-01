Manifestantes realizaram protestos no país por questões como direitos das mulheres, liberdade de expressão e também o quadro político e econômico - Agência Brasil

Publicado 23/01/2023 09:44

Pelo menos três mulheres jornalistas foram detidas no Irã, informaram fontes locais nesta segunda-feira, 23, sobre novas detenções na República Islâmica, que continua marcada pelo movimento de protesto provocado pela morte da jovem curda, iraniana Mahsa Amini, de 24 anos.

"Nas últimas 48 horas, pelo menos três jornalistas — Melika Hashemi, Saideh Shafiei e Mehrnush Zarei — foram presas", disse a Associação de Jornalistas de Teerã em um comunicado.

Este grupo não deu mais detalhes sobre a prisão desses jornalistas que trabalhavam para jornais e uma assessoria de imprensa.

O jornal reformista Etemad disse que elas foram levadas para a prisão de Evin, na capital iraniana. Ao menos 79 jornalistas foram detidas desde o início da onda de protestos, informou o jornal.

Segundo as autoridades, centenas de pessoas, incluindo membros das forças de segurança, morreram durante os protestos, que começaram após a morte de Amini, no dia 16 de setembro, sob custódia policial. A jovem foi detida pela polícia da moral pelo uso inadequado do véu islâmico.