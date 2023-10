A bordo estão 214 brasileiros resgatados, um cachorro e três gatos - Divulgação: GOV/FAB

A bordo estão 214 brasileiros resgatados, um cachorro e três gatosDivulgação: GOV/FAB

Publicado 11/10/2023 13:17 | Atualizado 11/10/2023 15:14

A segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para o resgate de brasileiros em Israel decolou de Tel Aviv, às 12h30 desta quarta-feira, 11, de volta para o Brasil. Ao todo, 214 estão a bordo do modelo KC-30 com previsão de pousar na Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro, às 3h de quinta-feira, 12.

Pela primeira vez, no voo que terá duração prevista de 14h, ocorre o transporte de animais, sendo um cachorro e três gatos. Outras cinco aeronaves estão previstas para serem enviadas até domingo, 15, com objetivo de resgatar os brasileiros que continuam no país enquanto o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas continua na Faixa de Gaza e no território israelense. A segunda e a terceira aeronave decolaram ainda na terça.

Segundo o Palácio do Itamaraty, mais de 2 mil brasileiros já procuraram as autoridades para retornar ao país. Na manhã desta quarta, o ministro Aloysio Mares Dias Gomide Filho, diretor do departamento consular, ressaltou que está sendo feito um "pente-fino" na lista, pois foram verificados nomes duplicados ou, até, triplicados. Neste número, estão incluídos também os nomes dos 211 brasileiros que desembarcaram nesta madrugada em Brasília e os 214 que estão voltando na segunda aeronavea.

O ministro pontuou que não necessariamente todos os nomes da lista solicitaram repatriação. Segundo ele, em alguns casos, os brasileiros registraram os nomes apenas para solicitar informações da Embaixada e informar a situação do conflito.

No primeiro avião da Operação Voltando em Paz, 107 passageiros desembarcaram em Brasília 104 seguiram para o Rio de Janeiro em dois aviões da FAB. As testemunhas da guerra agradeceram e demonstraram a sensação de alívio durante o desembarque no aeroporto. Em meio ao choro, o grupo relatou a tensão e momentos angustiantes vividos nos últimos dias em Israel, com o zunido de mísseis e toque de sirenes.

O primeiro avião enviado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para resgate dos brasileiros em Israel chegou a Brasília na madrugada desta quarta-feira, 11, por volta das 4h da manhã. O voo que partiu de Tel Aviv às 12h (horário de Brasília) de terça-feira, 10, trouxe 211 repatriados. Neste primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina.

O governo israelense autorizou o envio de dois aviões do Brasil para o resgate de cidadãos do País na segunda-feira, 9. A aeronave da FAB já estava em Roma (Itália) quando a autorização foi concedida, após sair do Rio Grande do Norte no domingo.



O KC-30 é a maior aeronave da FAB e consegue voar uma distância de 14,5 mil quilômetros. De acordo com a FAB, outros dois aviões deste modelo serão utilizados na missão em Israel, além de dois KC-390 e dois VC-2.

Em nota, o Ministério afirmou que a Embaixada em Tel Aviv ainda estaria recebendo, por meio de formulário online, pedidos de brasileiros interessados em repatriação. "O Ministério das Relações Exteriores reitera a orientação no sentido de todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar".



Os candidatos à repatriação devem seguir critérios de prioridade Em um primeiro momento, residentes no Brasil sem passagem aérea serão priorizados.

Mortes de brasileiros e reféns

Na terça, o Itamaraty confirmou a morte de Ranani Glazer e Bruna Valeanu , sabe-se que ainda há uma brasileira considerada desaparecida, a carioca Karla Stelzer Mendes, de 41 anos. Entretanto, não há confirmação de que Karla possa estar entre os reféns de Hamas.

Eles estão entre os participantes de uma festa rave que sofreu um ataque relâmpago no último sábado, 7. O grupo palestino Hamas bombardeou Israel e levou reféns para a Faixa de Gaza. Na segunda-feira, 9, o grupo chegou a afirmar que haveria uma execução de refém para cada bombardeio de Israel no território. A ameaça não intimidou os militares israelenses, que continuam bombardeando o enclave palestino um dia depois do comunicado.

Nesta manhã, o Ministério da Defesa de Israel afirmou que há brasileiros entre as pessoas que estão sendo mantidas reféns . O anúncio foi feito por um porta-voz do Exército israelense. Segundo ele, há também reféns da Argentina. O número e suas identidades não foram confirmados pelo governo israelense.

Já o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, afirmou que ainda não há confirmação de que há brasileiros feitos de reféns pelo Hamas na guerra entre Israel e o grupo.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, também não há informações em relação à terceira brasileira desaparecida por conta do conflito.

Sobral também disse que o governo brasileiro ainda trabalha para a confirmação da possibilidade de reféns brasileiros na região.