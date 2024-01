Imagem divulgada pela Astrobotic em 18 de janeiro de 2024 mostra a sonda lunar Peregrine no espaço - ASTROBOTIC / AFP

O módulo lunar americano que não conseguiu chegar à Lua devido a um vazamento de combustível durante o voo acabará se desintegrando na atmosfera terrestre nesta quinta-feira (18).

A startup Astrobotic, que desenvolveu o dispositivo, posicionou o módulo de pouso “para uma reentrada controlada” sobre as águas do Pacífico Sul, informou a empresa nesta quinta no X.

Chamado Peregrine, o módulo estava a cerca de 48 mil quilômetros da Terra esta manhã, acrescentou, publicando uma foto da Terra escurecida tirada do dispositivo.

O Peregrine decolou no início da semana passada da Flórida, mas rapidamente foi detectado um vazamento de combustível que impediu seu pouso.

No entanto, seguiu operando no espaço, reunindo dados de voo úteis para uma futura tentativa e até mesmo permitindo experimentos a bordo.

A empresa se viu obrigada a avaliar como finalizar a missão levando em consideração as incertezas relacionadas ao vazamento e para não gerar problemas para os satélites em órbita terrestres ou detritos em órbita lunar.

Neste fim de semana, anunciou que havia tomado “a difícil decisão” de manter uma trajetória que conduziria o módulo para a Terra.

“Não acreditamos que o retorno do Peregrine represente nenhum risco para a segurança e a nave queimará na atmosfera da Terra”, explicou.