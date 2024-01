Daria Trepova assegurou durante julgamento que não sabia que carregava um artefato explosivo - Olga Maltseva / AFP

Publicado 19/01/2024 13:58

A promotoria russa pediu 28 anos de prisão para Daria Trepova nesta sexta-feira, 19. Aos 26 anos, ela é acusada de assassinar, em 2023, um blogueiro nacionalista russo que apoiava a ofensiva na Ucrânia "O promotor pediu ao tribunal que declare Trepova culpada e a condene a 25 anos de prisão em uma colônia penal", informou a assessoria de imprensa dos tribunais de São Petersburgo, onde está sendo julgada, em nota.Moscou acusou Kiev de orquestrar o assassinato, que agitou a Rússia, em especial entre os defensores da intervenção militar na ex-república soviética. O blogueiro Vladlen Tatarsky, nome verdadeiro Maxim Fomin, morreu em abril de 2023 após receber uma estatueta de Trepova carregada com explosivos em um café de São Petersburgo.

Vladlen Tatarsky morreu em abril de 2023 Reprodução

A jovem, detida por "terrorismo", assegurou durante o julgamento que não sabia que carregava um artefato explosivo e que foi manipulada por um contato na Ucrânia. A estátua, segundo ela, teria um dispositivo de escuta. Outras 30 pessoas ficaram feridas na explosão.A promotoria considera que Trepova agiu por ordem da Ucrânia e com a ajuda de ativistas opositores ao Kremlin. "Quero me desculpar pelo ocorrido, estou envergonhada", declarou esta semana aos juízes, segundo a imprensa russa.A jovem contou que aceitou a missão devido a sua oposição à ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. Kiev nunca reivindicou seu envolvimento no assassinato.