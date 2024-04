Diretor espanhol Juan Antonio Bayona exibiu seus prêmios de melhor diretor e melhor filme - AFP

Publicado 21/04/2024 15:36

O filme espanhol "A Sociedade da Neve" encerrou uma jornada quase perfeita no sábado (20) ao conquistar seis dos sete prêmios aos quais estava indicado na cerimônia do Prêmio Platino, que consagra os destaques da indústria audiovisual ibero-americana, realizada no balneário de Playa del Carmen, no México.

A obra sobre o acidente aéreo de uma equipe de rugby uruguaia em 1972, nos Andes, foi vencedora nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção - de Juan Antonio Bayona -, Melhor Ator - para o uruguaio Enzo Vogrincic -, Edição, Cinematografia e Trilha Sonora.A única categoria que perdeu foi a de Melhor Ator Coadjuvante, vencida pelo filme espanhol "Fechar os Olhos".A cerimônia foi marcada pela solidariedade dos vencedores diante da crise que a produção cinematográfica da Argentina, uma das mais reconhecidas da região, enfrenta devido aos drásticos cortes de auxílio estatal - implementados pelo governo do presidente Javier Milei."O cinema é uma ferramenta de expressão muito poderosa, fundamental para um país, e ser contra o cinema é ser contra o próprio país. Então, Argentina, estamos aqui, vocês não estão sozinhos", disse Bayona ao receber o prêmio de Melhor Diretor.O premiado protagonista de "A Sociedade da Neve", Enzo Vogrincic, aproveitou a ocasião para agradecer pelas oportunidades recebidas depois do filme."Venho do Uruguai, que é um país pequeno com poucas oportunidades e uma região que, por sua vez, tem menos oportunidades. E quando alguém te dá uma oportunidade faz realmente uma grande diferença", disse o ator, de 31 anos.Na sexta-feira (19), o filme recebeu antecipadamente dois Prêmios Platino do Público nas categorias de Melhor Filme e Melhor Performance Masculina.Em fevereiro passado, o filme foi aclamado nos prêmios Goya do cinema espanhol com 12 prêmios. No Oscar, o filme foi indicado a Melhor Filme Internacional e na categoria de Maquiagem e Penteado, embora não tenha as vencido.