Local onde aconteceu o ataque foi cercado pela polícia americana - Reprodução / Internet

Publicado 28/04/2024 17:55 | Atualizado 28/04/2024 18:09

Um jovem de 16 anos foi detido após atacar a tiros dez pessoas em um local de eventos no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O incidente, que aconteceu na casa de entretenimento Cabana Live, que fica na cidade de Sanford, causou pânico entre os frequentadores. Segundo atualizações médicas, as vítimas tiveram variados graus de ferimentos, desde estáveis até críticos.

De acordo com o site Ressonant News, autoridades informaram que o suspeito foi encaminhado a um centro de detenção e uma investigação está em andamento para determinar as motivações e circunstâncias do ataque.

Atentado a facadas



No último dia 27 de março, quatro pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas depois que um homem esfaqueou vários pedestres na cidade americana de Rockford. O suspeito, de 22 anos, foi detido pela polícia de illinois.

Entre as vítimas fatais estavam uma adolescente de 15 anos, uma mulher de 63 e dois homens, de 49 e 22 anos.