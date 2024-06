Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA - AFP

Publicado 10/06/2024 07:46

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta segunda-feira (10) ao Cairo, primeira escala de sua nova viagem pelo Oriente Médio para estimular uma proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, após mais de oito meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.



A oitava visita à região do chefe da diplomacia americana desde o início da guerra pretende defender a proposta de trégua anunciada no fim de maio pelo presidente Joe Biden.



Após a rápida visita ao Cairo, durante a qual se reunirá com o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, Blinken viajará a Israel para um encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A guerra

A guerra na Faixa de Gaza começou após o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Os combatentes sequestraram 251 pessoas, que foram levadas para Gaza. Do grupo, 120 permanecem em cativeiro em Gaza, das quais 41 teriam morrido.



Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e iniciou uma ofensiva no território palestino que deixou mais 36.500 mortos até o momento, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas desde 2007.