Palestinos avistam ajuda humanitária chegando pelo céuAFP

Publicado 10/06/2024 08:00

Um avião de carga americano lançou mais de 10 toneladas métricas de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza neste domingo (9), após esse tipo de entrega ter sido suspenso devido às operações israelenses na área, informou o exército dos Estados Unidos. Também foi retomada a entrega de ajuda por um cais temporário.

Washington recorreu ao transporte aéreo e marítimo para fornecer a assistência necessária com urgência à população de Gaza após oito meses de conflito devastador, já que Israel tem atrasado a entrada por terra.

Esse lançamento forneceu "ajuda humanitária para salvar vidas no norte de Gaza", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em comunicado.

"Até o momento, os Estados Unidos lançaram mais de 1.050 toneladas métricas de ajuda humanitária do ar", além da assistência entregue por meio de um cais temporário instalado na costa de Gaza, acrescentou.

O Pentágono indicou no final de maio que fatores como as operações israelenses e as condições meteorológicas estavam afetando os lançamentos, enquanto o comandante adjunto do Centcom, Brad Cooper, disse na sexta-feira que eles foram "suspensos devido às operações de combate em curso no norte".

O novo lançamento ocorre um dia após a retomada das entregas de ajuda pelo cais temporário americano, que foi danificado pelo mau tempo em maio e teve que ser reparado em um porto próximo antes de ser reinstalado.

Gaza enfrenta a guerra mais sangrenta de sua história, desencadeada após o ataque sem precedentes do grupo islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro, que matou 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo contagem da AFP com base em números oficiais.

A retaliação israelense já deixou pelo menos 37.084 mortos na Faixa, também em sua maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.