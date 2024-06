General Zuñiga foi detido pela polícia boliviana - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/06/2024 20:57

O general e ex-comandante das forças armadas da Bolívia, Juan José Zuñiga, foi preso após liderar tentativa de golpe de Estado no país. Imagens capturaram Zuñiga detido pela polícia boliviana.

A Bolívia viveu horas de grande incerteza nesta quarta-feira, 26, após militares tomarem a Plaza Murilo, onde fica o Palácio do Governo, com soldados fortemente armados e tanques.

As forças armadas, no entanto, foram forçadas a recuar após manifestantes e movimentos sociais comparecerem em grande número. Agora, a tentativa parece ter sido realmente frustrada, com o general Zuñiga detido pela polícia boliviana.