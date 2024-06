Alex Andrés Araya estava de férias na Colômbia - AFP

Alex Andrés Araya estava de férias na ColômbiaAFP

Publicado 27/06/2024 10:45

O ator Alex Andrés Araya, de 42 anos, foi encontrado morto em um apartamento de Medellín, na Colômbia. Na noite anterior, ele havia saído com duas mulheres que conheceu no Tinder, popular aplicativo de relacionamento.

De acordo com o jornal chileno 'La Tercera', o ator, que é natural do Chile, viajou ao país colombiano no dia 1º de junho, com o intuito de passar férias. Ele voltaria no dia 11 do mesmo mês, mas foi encontrado morto por uma enfermeira no dia 7.

Segundo informações passadas por Eduardo Araya, irmão da vítima, Alex havia marcado de sair nas noites do dia 3 e do dia 6, sendo esta a última vez em que foi visto vivo.

Álex chegou ao local que estava hospedado com duas mulheres por volta das 23h30, conforme câmeras de segurança que a polícia teve acesso. Por volta das 1h30, as duas foram vistas deixando o local.

"Eles pegaram os cartões deles, vimos que eles faziam viagens pela conta Uber do meu irmão e foi assim que percebemos que tem mais gente envolvida, que eles faziam parte de um grupo que se dedica a fazer essas coisas . Também pegaram o telefone dele, fizeram compras com o cartão dele na gasolina, no supermercado, na joalheria e também fizeram ordens de pagamento", disse Eduardo.

Causa da morte

O homem foi encontrado nu em cima da cama, a mesma forma que outras vítimas de assassinato foram encontradas na cidade na última semana.

"Eles o deixaram nu na cama, de bruços. Não houve sinais isolados de violência por parte de terceiros, mas a verdade é que há muito pouca clareza sobre o que aconteceu", opinou Eduardo, que acredita que há um grupo por trás do ocorrido.

Ele também afirmou que soube da situação pela mídia colombiana e que acredita que o consulado do Chile no país não esteja em plena conexão com o Estado da Colômbia. "Não sabemos porquê, mas talvez seja porque não querem partilhar informações que afetem o turismo", acrescentou.

Enquanto isso, o Consulado do Chile em Bogotá afirma que "está prestando a colaboração necessária e atendendo aos requisitos solicitados pelas instituições competentes encarregadas das investigações. Da mesma forma, ele está prestando assistência e orientação à família". O caso segue sendo investigado no país.