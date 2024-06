Biden participou de um comício na Carolina do Norte - AFP

Publicado 28/06/2024 16:35

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou claro nesta sexta-feira (28) que não se candidataria novamente se não acreditasse que poderia fazer "este trabalho porque, francamente, o que está em jogo é muito alto", após o desastroso debate contra Donald Trump no dia anterior

"Não ando com tanta facilidade como antes, não falo com tanta fluidez como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei: sei dizer a verdade", disse Biden em um comício na Carolina do Norte (leste). "Eu sei distinguir o certo do errado. Eu sei como fazer este trabalho. Eu sei como fazer as coisas. Eu sei, como milhões de americanos sabem, que quando te derrubam, você se levanta", acrescentou.