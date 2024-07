Pinguim-rei andando por uma rua no sul da Argentina - Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 09:07

Uma moradora da cidade de Rio Grande, na Terra do Fogo, sul da Argentina, se deparou com uma situação inusitada. Enquanto dirigia seu carro, a mulher encontrou um pinguim-rei andando tranquilamente pela rua.

A situação foi registrada e publicada por Themis Fernandez. O caso chamou tanta atenção que foi republicado pelo Instagram oficial do Serviço Meteorológico Argentino, nesta terça-feira (9). Confira:

"Uma vizinha de Rio Grande, Terra do Fogo, se deparou com essa surpresa no meio da rua. Desde o início de junho, as temperaturas na cidade não ultrapassam os 2°C. O gelo formado nos caminhos não derrete e permanece por vários dias... Ideal para pinguins!", dizia a postagem.

Enquanto gravava, a mulher falava: "Ele está a 3, 4 metros do veículo. Estou emocionada! Ele está diante dos meus olhos".

Pinguim-rei

O pinguim-rei (Aptenodytes patagonicus) é a segunda maior espécie de pinguim, depois do pinguim-imperador. Eles são encontrados nas ilhas subantárticas e nas costas da Antártica.

Os pinguins-rei são excelentes nadadores e mergulhadores. Eles podem atingir profundidades de até 300 metros e permanecer submersos por até 18 minutos.