Mensagem do rei Charles III foi enviada a Trump pela embaixada britânica em WashingtonReprodução/redes sociais

Publicado 15/07/2024 09:42

A mensagem pessoal do soberano, cujo conteúdo não foi revelado, foi enviada ao magnata pela embaixada britânica em Washington.

O ex-presidente norte-americano, de 78 anos, novamente candidato à Casa Branca, foi ferido na orelha direita , no último sábado (13), na Pensilvânia, e retirado com sangue no rosto de um comício, após vários disparos que deixaram um morto e dois feridos graves entre os espectadores.