Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 15/07/2024 11:56

A juíza federal que preside o processo sobre documentos confidenciais do ex-presidente dos EUA Donald Trump na Flórida rejeitou a acusação devido a preocupações com a nomeação do promotor que abriu o caso. A magistrada distrital Aileen Cannon concedeu a moção da defesa para encerrar o caso nesta segunda-feira, 15, anulando um processo que, na época em que foi instaurado, era visto como a mais perigosa das múltiplas ameaças legais que Trump enfrenta.

Os advogados de Trump argumentaram que o procurador especial Jack Smith foi nomeado ilegalmente, em violação da cláusula de nomeações da Constituição, de que seu escritório foi financiado indevidamente pelo Departamento de Justiça.

A equipe de Smith contestou vigorosamente o argumento durante as audiências perante Cannon no mês passado.

Um porta-voz da equipe de Smith não retornou imediatamente um pedido de comentários, e a equipe de Trump não fez comentários imediatos.