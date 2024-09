Eno Alaric, que se intitula um 'viajante do tempo', afirmou saber quando os alienígenas farão contato com os humanos - Reprodução

Eno Alaric, que se intitula um 'viajante do tempo', afirmou saber quando os alienígenas farão contato com os humanosReprodução

Publicado 20/09/2024 11:44 | Atualizado 20/09/2024 11:44

Dono de um perfil com mais de 900 mil seguidores no Instagram, Eno Alaric, que se autoproclama como 'viajante do tempo do ano 2671' afirmou saber a data exata em que os alienígenas farão contato com os humanos e que isso não terminará bem.



Alaric já havia alertado sobre planetas gêmeos colidindo com a Terra e até mesmo o início da 3ª Guerra Mundial. Mas em seu post mais recente, ele alertou que alienígenas farão contato com humanos em questão de dias. Em um vídeo, que ganhou mais de 4 mil visualizações, ele do tempo escreveu: "23 de setembro: O primeiro sinal alienígena confirmado chega de um sistema solar distante."



No entanto, não parece ser pacífico, como ele afirmou: "Eles planejam visitar a Terra em breve e tentar dominá-la, eles tentam conquistar e acabar com a humanidade."

Alaric ainda fez mais previsões:

- "23 de outubro: O sol libera uma energia rara que permite que as pessoas vejam como eles passam, isso acontece todos os dias durante três meses.



- "12 de novembro: Um artefato alienígena é encontrado enterrado na Antártida, ele contém uma doença misteriosa. Esta doença é muito contagiosa e se espalha rapidamente pelo mundo, não tem cura.



- "17 de novembro: Uma chuva de meteoros aparece do nada, eles deixam um padrão brilhante no céu. Mais tarde, cria novos tipos de animais , essencialmente dando à Terra uma "atualização" animal.



"17 de dezembro: Uma nova tempestade se forma, é conhecida como Tornado Elétrico, acontece quando um raio e um tornado se misturam. É muito maior do que um tornado comum, alguns têm 20 milhas de largura (o equivalente a 32 km) e viajam a 965, 1.280 km/h."



Obviamente as "previsões" renderam muitos comentários nas redes sociais debochando do assunto. "Duvido muito que qualquer uma dessas coisas seja verdade porque já vi várias outras e elas nunca aconteceram". Um outro usuário preferiu adotar um tom mais humorado: "Finalmente cansei de pagar contas, todos os meus empréstimos serão gratuitos".