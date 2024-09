Dikembe Mutombo foi um dos maiores defensores da NBA - Reprodução / Instagram

Dikembe Mutombo foi um dos maiores defensores da NBAReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2024 13:53

A lenda do basquete americano Dikembe Mutombo morreu aos 58 anos conforme anunciou a NBA, nesta segunda-feira (30). O astro, um dos maiores defensores da liga, lutava contra um câncer no cérebro desde 2022.

fotogaleria

Nascido na República democrática do Congo, Mutombo foi o primeiro embaixador global da NBA. Definido pela liga como "um humanitário em sua essência", o ex-jogador montou a Fundação Dikembe Mutombo em seu país natal com o objetivo de melhorar as condições de vida do país, em 1997.

Aos 21 anos, em 1987, ele se mudou para os Estados Unidos para se matricular na faculdade. Com o objetivo de ser médico, seus planos mudaram quando foi convidado para o time de basquete da universidade e acabou se destacando.

Em 1991, Dikembe Mutombo deu início à carreira profissional após ser draftado pelo Denver Nuggets. O astro passou pelos times Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. A lenda se despediu das quadras depois da temporada de 2008/09.

Em 2015, o ex-atleta, oito vezes All-Star da NBA e quatro vezes vencedor do prêmio de Defensor do Ano, entrou para o Hall da Fama da liga. Dikembe Mutombo deixa a mulher, Rose, e seis filhos.

Através das redes sociais, Adam Silver, comissário da NBA, lamentou a morte do astro. "Dikembe Mutombo era simplesmente maior que a vida. Na quadra, ele foi um dos maiores bloqueadores e defensores da história da NBA. Fora dela, ele dedicou seu coração e alma para ajudar os outros", disse.

Veja a nota da NBA na íntegra:

"O comissário da NBA, Adam Silver, emitiu a seguinte declaração: 'Dikembe Mutombo era simplesmente maior que a vida. Na quadra, ele foi um dos maiores bloqueadores e defensores da história da NBA. Fora dela, ele dedicou seu coração e alma para ajudar os outros. Não havia ninguém mais qualificado do que Dikembe para servir como o primeiro Embaixador Global da NBA.

Ele era um humanitário em sua essência. Ele adorava o que o basquetebol poderia fazer para ter um impacto positivo nas comunidades, especialmente na sua terra natal, a República Democrática do Congo, e em todo o continente africano. Tive o privilégio de viajar pelo mundo com Dikembe e ver em primeira mão como a sua generosidade e compaixão elevaram as pessoas.

Ele sempre esteve acessível nos eventos da NBA ao longo dos anos – com seu sorriso contagiante, voz profunda e estrondosa e movimento característico dos dedos que o tornaram querido pelos fãs de basquete de todas as gerações.

O espírito indomável de Dikembe continua naqueles que ele ajudou e inspirou ao longo de sua vida extraordinária. Sou uma das muitas pessoas cujas vidas foram tocadas pelo grande coração de Dikembe e sentirei muita falta dele. Em nome de toda a família da NBA, envio minhas mais profundas condolências à esposa de Dikembe, Rose, e aos seus filhos; seus muitos amigos; e a comunidade global do basquete que ele realmente amava e que também o amava'.