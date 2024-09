A residência do casal é na Rua Juan Hoyle, no bairro de San Miguel, em Lima, Peru - Reprodução / Google Street View

A residência do casal é na Rua Juan Hoyle, no bairro de San Miguel, em Lima, PeruReprodução / Google Street View

Publicado 30/09/2024 14:53

Douglas Salazar Castillo, de 57 anos, foi preso em Lima, Peru, por passar mais de 10 dias vivendo com o cadáver da sua mulher, Rita Paredes Rioja. O corpo dela foi encontrado enrolado em um cobertor na cama do casal, com várias garrafas de álcool ao redor. A informação foi publicada pelo jornal local "El Comercio", nesta segunda-feira (30).

As buscas começaram por causa da suspeita de vizinhos, que não viam Rita há semanas. Então, quando um segurança alugou um espaço na casa da falecida e sentiu um forte cheiro, causado pela decomposição do corpo, ele alertou as autoridades.

Ao entrar na casa e identificar a mulher morta, os policiais prenderam Douglas, que parecia surpreso com a situação. Inclusive, ele teria, segundo a reportagem, se passado por ela, escrevendo mensagens pelo celular.

"Fazia tempo que não a víamos. Ele até falava o nome dela, como se quisesse dar a entender que ela estava em casa", afirmou um dos vizinhos, que pediu para não ser identificado.

Denúncias anteriores indicam que Rita era vítima constante de violências físicas do marido. Pessoas que moram nos arredores afirmam que as brigas eram diárias e que discussões e gritos eram comuns na casa.

A causa da morte da mulher ainda é desconhecida. Ela foi levada para o necrotério de Lima. A Polícia Nacional afirmou que está investigando o caso.