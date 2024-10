Repórter da CNN Anderson Cooper é atingido ao vivo - Reprodução/CNN

Publicado 10/10/2024 11:25 | Atualizado 10/10/2024 11:32

O repórter da CNN Anderson Cooper, foi atingido no rosto por "destroços voadores" enquanto fazia uma transmissão ao vivo em Bradenton, Flórida, em meio aos fortes ventos provocados pelo furacão Milton na quarta-feira (9). As informações são do New York Post.

Cooper, de 57 anos, estava perto do Rio Manatee e tentava explicar como a tempestade impactou a água quando foi atingido por um pedaço de isopor. "Uau, OK, isso não foi bom", disse Cooper. O jornalista é conhecido por sua cobertura de furacões e encarou o incidente com calma.



Em outro momento, é possível ver Cooper com as pernas cobertas pela água do Rio. "Eu quase não consigo ouvir o que a Randy disse. A gente vai sair um pouco dessa região, porque está ficando bem perigoso. A água já passou da altura dos meus joelhos", diz o jornalista.

As autoridades locais informaram que, ao menos quatro pessoas morreram após dois tornados causados pelo furacão Milton na costa leste do estado da Flórida. O fenômeno, que atingiu a categoria 5 em direção aos EUA, foi rebaixado para a categoria 1 na manhã desta quinta-feira (10).